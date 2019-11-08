Турецкие силовики разогнали протесты в Сирии

Турецкие силовики разогнали протесты на севере Сирии

Турецкие военные каратели применили гранаты со слезоточивым газом против жителей Сирии , устроивших акцию протеста в населённом преимущественно курдами приграничном районе Джаввадия на севере провинции Хасеке. По меньшей мере 10 мирных граждан пострадали.

Пострадавшие демонстранты были доставлены в больницу с признаками сильного удушья, что стало следствие применения турецкими военными гранат со слезоточивым газом, — цитирует SANA врача местной больницы.

Как писал News.ru, ранее совместный патруль российских и турецкий военных на севере Сирии закидали камнями. В момент нападения военные проезжали по курдской деревне.

Известно, что в союзных Анкаре группировках сирийской оппозиции присутствуют джихадисты, котоорые учиняют казни среди курдского населения, поскольку структуры которого были и остаются на передовой борьбы с радикальными исламистами в регионе.

Агрессия Анкары против курдов в Сирии, которая позволила активизироваться реальным террористам, объясняется тем, что Турция не желает предоставлять автономию курдскому населению, составляющему до 25% её собственного населения и вынужденному бороться за свою независимость.