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Турецкие силовики разогнали протесты на севере Сирии 

News.ru 2 часа назад
Турецкие силовики разогнали протесты в Сирии
Фото: АР/ТАСС
Турецкие военные каратели применили гранаты со слезоточивым газом против жителей Сирии, устроивших акцию протеста в населённом преимущественно курдами приграничном районе Джаввадия на севере провинции Хасеке. По меньшей мере 10 мирных граждан пострадали.
Пострадавшие демонстранты были доставлены в больницу с признаками сильного удушья, что стало следствие применения турецкими военными гранат со слезоточивым газом, — цитирует SANA врача местной больницы.
Как писал News.ru, ранее совместный патруль российских и турецкий военных на севере Сирии закидали камнями. В момент нападения военные проезжали по курдской деревне.
Известно, что в союзных Анкаре группировках сирийской оппозиции присутствуют джихадисты, котоорые учиняют казни среди курдского населения, поскольку структуры которого были и остаются на передовой борьбы с радикальными исламистами в регионе.
Агрессия Анкары против курдов в Сирии, которая позволила активизироваться реальным террористам, объясняется тем, что Турция не желает предоставлять автономию курдскому населению, составляющему до 25% её собственного населения и вынужденному бороться за свою независимость.
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Теги:
В мире , ИА SANA , Сирия
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