Умер продюсер «Моны Лизы» и «Жестокой игры»

Британский музыкальный и кинопродюсер, дистрибьютор и предприниматель Ник Пауэлл умер 7 ноября в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Variety.

Как говорится в заявлении Британской национальной школы кино и телевидения, причиной смерти стала неназванная форма рака. Пауэлл скончался в Оксфорде в окружении своих родных.

Ник Пауэлл родился 4 ноября 1950 года в деревне Грейт Кингсхилл. Он начал свою карьеру в индустрии развлечений в качестве владельца музыкального магазина, а в 1972 году вместе с бизнесменом Ричардом Брэнсоном основал музыкальный лейбл Virgin Records.

В 1980-х Пауэлл занялся кинематографом, открыв производственную и прокатную компанию Picture Palace. Как кинопродюсер он поработал над более чем 60 фильмами, включая удостоенную премии «Оскар» картину Нила Джордана «Жестокая игра».

Пауэлл также продюсировал фильмы Джордана «Мона Лиза», «Бодрость духов» и «В компании волков», а с другими режиссерами поработал над такими лентами, как «Абсолютные новички», «Ярость в Гарлеме», «Неоновая библия», «Битлз: Четыре плюс один», «24:7», «Накал страстей» и «Преисподняя».