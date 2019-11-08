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Партия «Голос» предложила заморозить конфликт в Донбассе 

РИА Новости 10 минут назад
Конфликт в Донбассе предложили заморозить
Фото: РИА Новости
Украинская партия "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, считает, что Киеву необходимо выйти из минских соглашений по Донбассу и заморозить конфликт на востоке страны до усиления собственных позиций.
"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня — это выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", — говориться в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook.
В политсиле считают, что Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей.
"Украина должна выйти из минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции тогда, когда для этого появятся реальные возможности", — добавили в партии.
На внеочередных парламентских выборах на Украине 21 июля партия Вакарчука "Голос" набрала с 5,82%, заняв пятое место в составе Верховной рады Украины.
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Теги:
В мире , Украина , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , Киев
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