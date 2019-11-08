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На Украине назвали срок встречи Путина и Зеленского 

Рамблер 53 минуты назад
На Украине назвали срок встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся через несколько недель, сообщает украинский «Обозреватель».
На днях, как сообщал «Рамблер», с визитом в Германию прибыл государственный секретарь США Майк Помпео. Вчера он дал совместную с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом пресс-конференцию.
В ходе нее последний анонсировал встречу президентов России и Украины на саммите лидеров стран нормандской четверки.
«Саммит состоится в течение следующих недель», — заявил он.
Дипломат подчеркнул, что ведется активная работа по подготовке мероприятия, отметил воплощение договоренностей в рамках минского процесса и выразил желание сохранить подобную динамику.
Маас добавил, что старт минскому процессу был дан именно в нормандском формате, поэтому тот следует развивать и дальше.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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