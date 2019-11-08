На Украине назвали срок встречи Путина и Зеленского

На днях, как сообщал «Рамблер», с визитом в Германию прибыл государственный секретарь США Майк Помпео. Вчера он дал совместную с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом пресс-конференцию.

В ходе нее последний анонсировал встречу президентов России и Украины на саммите лидеров стран нормандской четверки.

«Саммит состоится в течение следующих недель», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что ведется активная работа по подготовке мероприятия, отметил воплощение договоренностей в рамках минского процесса и выразил желание сохранить подобную динамику.

Маас добавил, что старт минскому процессу был дан именно в нормандском формате, поэтому тот следует развивать и дальше.