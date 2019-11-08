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Бывшему офицеру армии Австрии предъявили обвинение в работе на Россию 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Офицера из Австрии обвинили в 25-летней работе на Кремль
Фото: bundesheer.at
Прокуратура австрийского Зальцбурга официально предъявила бывшему полковнику вооружённых сил страны обвинение в шпионаже в пользу России. По данным ведомства, военный передавал данные Кремлю в течение около 25 лет.
За свою деятельность, считают силовики, фигурант мог получить от Москвы вознаграждение в размере €300 тысяч. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы, если подозрения надзорного ведомства подтвердятся, пишет ТАСС.
Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы, — говорится в сообщении.
Отставного офицера взяли под арест 30 ноября 2018 года. Следствие считает, что на свободе мужчина снова совершит преступление.
В июле 2019 года австрийские власти выписали ордер на арест 65-летнего гражданина РФ, который в базе австрийского МВД значится под именем Игорь Зайцев. Его подозревают в шпионаже в пользу российской военной разведки. На его арест выписаны европейские и международные ордера. В Министерстве иностранных дел России назвали вбросами австрийские сообщения о том, что россиянин Игорь Зайцев является тайный агентом ГРУ, писал News.ru.
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Комментарии4 
Теги:
В мире , Игорь Зайцев , МИД , ГРУ , МВД , ИТАР-ТАСС , Австрия , Москва
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