Офицера из Австрии обвинили в 25-летней работе на Кремль

Бывшему офицеру армии Австрии предъявили обвинение в работе на Россию

Прокуратура австрийского Зальцбурга официально предъявила бывшему полковнику вооружённых сил страны обвинение в шпионаже в пользу России . По данным ведомства, военный передавал данные Кремлю в течение около 25 лет.

За свою деятельность, считают силовики, фигурант мог получить от Москвы вознаграждение в размере €300 тысяч. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы, если подозрения надзорного ведомства подтвердятся, пишет ТАСС.

Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы, — говорится в сообщении.

Отставного офицера взяли под арест 30 ноября 2018 года. Следствие считает, что на свободе мужчина снова совершит преступление.