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Помпео назвал Украину многолетним проектом США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 38 минут назад
Помпео назвал Украину многолетним проектом США
Фото: РИА Новости
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
По словам главы Госдепа, задача США — сделать Украину процветающей, менее коррумпированной и «способной двигаться в направлении Запада», передает «Укринформ».
«Президент Трамп не раз и не два, а три раза предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии на Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — заявил госсекретарь США, добавив, что его страна очень четко определила свою позицию по Крыму.
Напомним, в пятницу стало известно о планах США упразднить пост спецпредставителя по Украине.
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Теги:
В мире , США , Украина , Укринформ
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