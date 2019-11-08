Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана

Власти Филиппин предоставили статус беженца бывшей "королеве красоты" из Ирана Бахаре Заре Бахари, которая, опасаясь вернуться на родину, прибыла в аэропорт Манилы три недели назад и была задержана, сообщает телеканал CNN Philippines.

Бахари, принимавшая участие от Ирана в конкурсе красоты Miss Intercontinental в 2018 году, прибыла в аэропорт Манилы 16 октября текущего года. Как отмечает портал Rappler, девушка опасалась, что на родине из-за критики иранского правительства в прошлом в связи с выдвинутыми ей обвинениями ей может грозить смертная казнь. По данным филиппинских СМИ, иранские власти обвинили ее в оскорблении и нападении, Бахари считает эти обвинения сфабрикованными.

Иранские власти направили в Интерпол уведомление о срочном розыске девушки, из-за которого филиппинское Бюро по делам миграции запретило ее въезд в страну. Девушка запросила убежище на Филиппинах, но филиппинские власти долгое время не комментировали ситуацию в связи с рассмотрением запроса.