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Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты
Фото: MissIntercontniental.de
Власти Филиппин предоставили статус беженца бывшей "королеве красоты" из Ирана Бахаре Заре Бахари, которая, опасаясь вернуться на родину, прибыла в аэропорт Манилы три недели назад и была задержана, сообщает телеканал CNN Philippines.
Бахари, принимавшая участие от Ирана в конкурсе красоты Miss Intercontinental в 2018 году, прибыла в аэропорт Манилы 16 октября текущего года. Как отмечает портал Rappler, девушка опасалась, что на родине из-за критики иранского правительства в прошлом в связи с выдвинутыми ей обвинениями ей может грозить смертная казнь. По данным филиппинских СМИ, иранские власти обвинили ее в оскорблении и нападении, Бахари считает эти обвинения сфабрикованными.
Иранские власти направили в Интерпол уведомление о срочном розыске девушки, из-за которого филиппинское Бюро по делам миграции запретило ее въезд в страну. Девушка запросила убежище на Филиппинах, но филиппинские власти долгое время не комментировали ситуацию в связи с рассмотрением запроса.
В пятницу министерство юстиции Филиппин предоставило ей убежище и рекомендовало филиппинскому МИД выдать ей документы, необходимые для поездок.
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Теги:
В мире , МИД , Интерпол , CNN , Иран , Филиппины
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