Как Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке

Организация по атомной энергии Ирана обещает допустить инспекторов МАГАТЭ на объект в Фордо для изучения образцов продукции. Там утверждают: уран будет обогащаться лишь до 5 процентов, а этих мощностей недостаточно для военных целей. Все подозрения в попытках создать оружие в Тегеране называют "клеветническими наветами США Израиля ".

Центром дискуссии вокруг иранского атома на время стала Москва . На конференции по нераспространению звучат заявления, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет добиваться обладания ядерным оружием. Но вероятность выхода из ядерной сделки остается, если США не найдут решения кризиса.

"Мы хотим дать дипломатии шанс. Обратите внимание: мы сокращаем обязательства, чтобы спасти сделку, а не уничтожить. Наша цель — защитить сделку. Поэтому мы начали с простых шагов, чтобы затем постепенно перейти к более сложным. Поэтому после каждого шага мы подчеркиваем, что готовы вернуться на прежние позиции", — заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. В Москве считают, что совсем ограничивать в правах Исламскую Республику несправедливо.

"Некоторым хотелось бы, чтобы Тегеран вообще не имел ядерной программы. Это несбыточные мечты, находящиеся в полном противоречии с договором о нераспространении ядерного оружия. СВПД подтвердил права Ирана на освоение мирного атома под контролем МАГАТЭ. Иран — самая проверяемая страна в мире. Чего не скажешь о тех, кто пытается вставлять палки в колеса и мешать выполнению СВПД", — отмечает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский МИД напоминает о предложении президента Франции возобновить переговоры по СВПД. Министр иностранных дел Ирана говорит, что Тегеран готов к диалогу.

"Мы никогда не говорили "нет" переговорам. Мы общаемся с разными сторонами, чтобы сохранить СВПД. Мы держим двери открытыми, чтобы достичь взаимопонимания", — подчеркивает Мохаммад-Джавад Зариф.

Двери открыты, но не для всех. На прошлой неделе на иранский ядерный объект в Натанзе не пустили специалиста МАГАТЭ. По официальной информации, в момент проверки на входе сработало оборудование по обнаружению взрывоопасных веществ.

"Этой даме не дали войти, потому что она могла что-то пронести на объект. Мы имели полное право так поступить из соображений безопасности. Мы не только запретили ей вход, но и отозвали ее аккредитацию", — объясняет пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

На днях в Иране заработали центрифуги на объекте в Фордо. Фактически это означает начало четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Кроме того, Иран подумывает расконсервировать реактор на тяжелой воде в Араке. По информации агентства Reuters, этот объект может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках. И Тегеран, и Москва утверждают, что это вынужденный шаг, вызванный давлением Вашингтона.