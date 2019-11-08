Европейцы рассказали об удовлетворенности жизнью

11 стран Европы, жители которых довольны жизнью

Евростат опубликовал результаты опроса, в рамках которого эксперты выяснили, в каких европейских странах Европы люди больше всего довольны жизнью.

Опросы проводились в 2018 году, но их точные сроки проведения и число участников в исследовании не указаны.

В ходе исследования социологи задавали респондентам следующий вопрос: "Чувствовали ли вы себя удовлетворенными в течение последних четырех недель?".

Респондентам предлагалось оценить уровень удовлетворенности по шкале от 0 до 10.

Ниже мы расскажем о странах Европы, жители которых более всего удовлетворены своей жизнью. Финляндии — 8.1 Как показал опрос, наиболее удовлетворены своей жизнью жители Финляндии.

Финляндия вошла также в число лидеров по уровню удовлетворенности населения финансовым положением.

Так, население заявили о том, что довольны своим финансовым положением — индекс 7.6. По сравнению с 2013 годом, этот показатель вырос — с 7.5 до 7.6.

Кроме того, Финляндия показала высокий уровень удовлетворенности населения личными отношениями — респонденты заявили о том, что вполне удовлетворены личными отношениями, оценив их на 8.4.

Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял 8.3. Австрии — 8.0 Австрия оказалась на втором месте с показателем 8.0. Для сравнения, в 2013 году общий показатель удовлетворенности жизнью составлял 7.8.

Жители Австрии также удовлетворены своим финансовым положением — респонденты оценили его довольно высоко, 7.3.

По сравнению с 2013 годом, этот показатель вырос на 0.3 пункта.

Уровень удовлетворенности жителей Австрии личными взаимоотношениями — 8.6, что на 0.1 пункт выше, чем в 2013 году. Польша — 7.8 Польша вместе с Данией Швецией оказалась на третьем месте по уровню удовлетворенности жизнью населения с показателем 7.8.

Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял 7.3.

Респонденты опрошенных заявили о том, что удовлетворены своим финансовым положением — индекс 6.3.

Этот показатель вырос с 2013 года, тогда он составлял всего 5.7.

Респонденты также выразили удовлетворенности личными взаимоотношениями — 8.1. Дания — 7.8 Дания вместе с Польшей и Швецией оказалась на третьем месте с показателем 7.8. Дания — одна из немногих стран, в которой по сравнению с 2013 годом уровень удовлетворенности жизнью населения снизился. В 2013 году он составлял 8.0.

Опрошенные оказались удовлетворены своим финансовым положением, причем с 2013 года этот показатель не изменился — 7.6.

Кроме того, респонденты заявили о том, что удовлетворены личными отношениями, оценив его на 8.2 пункта, однако по сравнению с 2013 годом этот показатель снизился на 0.2 пункта. Швеция — 7.8 Швеция вместе с Данией и Польшей занимает третью строчку рейтинга с показателем 7.8. По сравнению с 2013 годом, этот показатель снизился на 0.1 пункт.

Респонденты заявили о том, что удовлетворены своим финансовым положением, оценив его на 7.6 пунктов.

Они также заявили о удовлетворенности личными взаимоотношениями — 8.5. По сравнению с 2013 годом, этот показатель вырос на 0.2 пункта. Нидерланды — 7.7 Нидерланды также оказались в десятке стран, население которых довольно своей жизнью. Здесь опрошенные заявили о том, что довольны жизнью, оценив ее на 7.7 пунктов. При этом, в 2013 году этот показатель был чуть выше — 7.8.

Респонденты заявили о том, что удовлетворены своим финансовым положением, оценив его на 7.4. С 2013 года этот показатель не изменился.

А вот уровень удовлетворенности личными отношениями в стране снизился: если в 2013 году он составлял 8.2, то в 2018 году он опустился до 7.9. Бельгия — 7.6 Бельгия также входит в число стран, население которых удовлетворено своей жизнью. По сравнению с 2013 годом, показатель удовлетворенности не изменился.

Если говорить об удовлетворенности финансовым положением, то респонденты оценили его на 7.0. Это на 0.1 пункт выше, чем в 2013 году.

Кроме того, Респонденты заявили о том, что удовлетворены личными взаимоотношениями — 7.9. В 2013 году этот показатель составлял 7.7. Люксембург -7.6 Жители Люксембурга оценивают свою удовлетворенность жизнью на 7.6 пунктов. При этом, в 2013 году показатель составлял 7.5.

Если говорить об удовлетворенности финансовым положением, то с 2013 года ситуация не изменилась — 6.9 пунктов.

А вот удовлетворенность личными отношениями снизилась с 8.0 в 2013 году до 7.8 в 2018 году. Мальта — 7.5 Мальта также входит в число стран с наибольшим уровнем удовлетворенности жизнью с показателем 7.5. Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом этот показатель вырос — с 7.1 до 7.5.

Жители Мальты также стали более высоко оценивать свое финансовое положение: если в 2013 году уровень удовлетворенности был 6.0, то в 2018 году он вырос до 6.8.

Личные отношения также улучшились: в 2013 году уровень удовлетворенности личными отношениями был 8.4, а в 2018 году вырос до 8.6. Чехия — 7.4 Чехия вместе с Германией замыкает десятку стран с самым высоким уровнем удовлетворенности с показателем 7.4.

По сравнению с 2013 годом, этот показатель вырос с 6.9.

А вот уровень удовлетворенности своим финансовым положением вырос с 6.0 в 2013 году до 6.7 в 2018 году.

Удовлетворенность личными отношениями также немного выросла — с 8.1 в 2013 году до 8.3 в 2018 году. Германия — 7.4 Германия вместе с Чехией оказалась в списке стран, население которых удовлетворено своей жизнью, с показателем 7.4.

По сравнению с 2013 годом, этот показатель немного вырос — в 2013 году он составлял 7.3.

Если говорить о финансовом положении, то в 2013 году уровень удовлетворенности составлял 6.3, а в 2018 уже 7.8.

Уровень удовлетворенности личными отношениями также немного вырос — с 7.8 в 2013 году до 7.9 в 2018 году.