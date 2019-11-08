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Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Мужчина порвал с девушкой и через минуту разбогател
Фото: Reuters
Житель австралийского Мельбурна выиграл 800 тысяч австралийских долларов спустя считанные минуты после расставания с девушкой, сообщает Daily Mail.
Мужчина по имени Кенни наблюдал за скачками лошадей на Мельбурнском кубке, когда его девушка сообщила, что хочет прекратить отношения. Он так увлекся выяснением отношений, что не сразу осознал, что первыми к финишу пришли именно те скакуны, на которых он сделал ставку.
В тот момент, когда девушка отправилась к выходу из казино "Корона", где проходили скачки, мужчина проверил свой аккаунт и понял, что стал победителем. Узнав о выигрыше, она решила задержаться. До конца вечера мужчина угощал ее напитками, после чего пара разошлась.
Призовые деньги, по словам победителя, он планирует потратить на приобретение жилья.
Ранее стало известно, что житель американского штата Орегон Стю Макдоналд, дважды излечившийся от рака, выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов (293,6 миллиона рублей).
Мужчина покупал по лотерейному билету каждую неделю. В последний раз жена забыла пожелать ему удачи, рассказал Макдоналд. Именно тогда американец сорвал джекпот.
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Теги:
В мире , Мельбурн
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