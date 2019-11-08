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У китаянки произошел инфаркт при попытке объяснить домашнее задание сыну 

РИА Новости 1 час назад
Домашнее задание сына довело мать до инфаркта
Фото: РИА Новости
В Китае 36-летняя женщина попала в больницу с инфарктом миокарда после того, как попыталась объяснить сыну домашнее задание по математике, пишет издание Asia One.
Инцидент произошел в городе Хубей. Женщина несколько раз объясняла сыну-третьекласснику правила, однако мальчик так и не смог понять, что от него требуют.
"Я объяснила ему несколько раз, но он все еще не мог понять. Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг мое сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать", — приводит издание слова женщины.
Муж отвез супругу в больницу, где медики диагностировали у нее инфаркт миокарда. Врачам удалось быстро поставить пациентку на ноги. Позднее женщина призналась, что часто бывает недовольна сыном, однако и представить не могла, что это приведет к таким серьезным последствиям.
Ранее ученые установили, что отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в четыре-пять раз повышает вероятность смерти или повторного сердечного приступа, а также стенокардии в течение 30 дней после инфаркта.
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