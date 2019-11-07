Правда про MH17: Цемах решился дать показания

Экс-командир роты ПВО ДНР Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о крушении лайнера Boeing в июле 2014 года в Донбассе. Бывший военный находится в Донбассе — в сентябре украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными. Международное следствие подозревает Цемаха в причастности к атаке на самолет, в ходе которой погибли 298 человек.

Находящийся в ДНР бывший командир роты ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах (позывной «Борисыч») готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о крушении лайнера Boeing в июле 2014 года в Донбассе, заявил его адвокат Анатолий Кучерена

По словам юридического поверенного, беседовать с голландскими правоохранителями бывший военный, являющийся подозреваемым, готов только в Донбассе. Другим условием является полное соблюдение прав Цемаха, который изъявил желание доказать свою невиновность к падению самолета и гибели 298 человек.

«Он описал все те ужасы, которые ему пришлось пережить после похищения в Снежном, как издевались над ним сотрудники украинских спецслужб. Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку не может приехать в Россию из-за того, что объявлен в розыск и здесь, и в Нидерландах, и на Украине», — приводит «Интерфакс» слова юриста.

Цемах воевал в окрестностях поселка Снежное ( пгт Первомайский ), откуда, по версии украинского и голландского следствия, и был сбит Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. В 2015 году Цемаха освободили от должности и направили на учет в военкомат Донецка. В марте 2017 года он был назначен замкомандира батальона воинской части 08819, однако впоследствии досрочно уволен в запас по возрасту.

В июне нынешнего года Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала Цемаха в поселке Снежное и вывезла с занятой ополченцами территории. Цемах находился под следствием в Киеве, 7 сентября украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными, передает ФАН.

При этом президент Украины Владимир Зеленский консультировался с европейскими лидерами перед передачей Цемаха. Об этом сообщал помощник украинского лидера Андрей Ермак. По его словам, перед осуществлением обмена задержанными Украина выполнила все необходимые процедуры, на которых настаивали Нидерланды.

Нидерланды просили украинскую стороны не включать Цемаха в списки по обмену.

Однако киевские власти смогли лишь ненадолго перенести обменный процесс, что «позволило прокуратуре еще раз допросить Цемаха». Но несмотря на это, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок назвал участие Цемаха в обмене «крайне прискорбным».

Ранее президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте тему крушения MH17. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос», — пояснил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России».

«Такие тезисы постоянно доводятся на разных уровнях до наших визави в Нидерландах и в других странах», — подытожил Песков.

Позднее Европейский союз обратился к РФ, призвав взять на себя ответственность за крушение Boeing. Власти ЕС потребовали от Москвы сотрудничать со следователями, чтобы расследование было всесторонним.

Брюссель также одобрил уголовные дела, возбужденные Нидерландами в отношении четырех россиян, подозреваемых в причастности к обстрелу лайнера.

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов выдвинули требование о том, что правительство их страны должно более подробно расследовать роль Украины в авиакатастрофе Boeing. Нидерландских парламентариев интересует в первую очередь вопрос закрытия воздушного пространства над Донбассом в день крушения лайнера.