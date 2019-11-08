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Власти Кипра не исключили продолжения практики лишения гражданства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Власти Кипра допустили дальнейшие лишения гражданства
Фото: ТАСС
Кипрские власти могут не ограничиться лишением гражданства 26 владельцев «золотых паспортов», попавших в «черный список», и при необходимости продлить этот перечень, заявил министр внутренних дел Республики Кипр Константинос Петридис.
Глава МВД сообщил, что власти Кипра начали сбор информации о некоторых фигурантах списка, а по другим — запросили необходимые сведения за рубежом, передает ТАСС.
Министр внутренних дел добавил, что возглавляемое им ведомство осуществляет эту работу во взаимодействии с генеральным прокурором Кипра Костасом Клиридисом, от которого МВД получает соответствующие консультации.
«Могут последовать и другие дела», — отметил министр в интервью Кипрской телерадиовещательной корпорации.
Петридис также признал, что не рассчитывает на то, что властям удастся быстро отозвать гражданство у тех, кто попал в «черный список».
«Немедленное аннулирование [гражданства] — непростое дело», — признался чиновник.
Глава МВД также заявил, что экономика острова сегодня уже не зависит от практики выдачи «золотых паспортов», то есть от схемы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции, но при этом отметил, что благодаря этой схеме были сделаны капиталовложения далеко не только в недвижимость, но и в развитие инфраструктуры развлечений и отдыха.
«При помощи этой паспортной программы были осуществлены очень значительные инвестиции. Были выполнены крупные работы по развитию инфраструктуры, такие как марина в Айя-Напе и казино», — информировал Петридис.
Напомним, в среду стало известно, что Кипр решил лишить 26 человек, включая девять россиян, «золотых паспортов», выданных по программе «гражданство в обмен на инвестиции».
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Теги:
В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Кипр
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