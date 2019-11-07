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Трамп потребовал допросить Байденов в конгрессе 

Газета.Ru + ещё 1 35 минут назад
Трамп потребовал допросить Байденов в конгрессе
Фото: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы на допрос в конгресс были вызваны его будущий оппонент в президентской гонке Джо Байден и его сын Хантер Байден. Об этом он написал в Twitter.
Американский лидер процитировал вопрос, который задал сенатор-республиканец Джон Нил Кеннеди: "Что Хантер Байден делал за деньги?". Трамп согласился с его вопросом и потребовал, чтобы семья Байденов дала показания.
В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.
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Теги:
В мире , США , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Нил Кеннеди , Дональд Трамп
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