Трамп потребовал допросить Байденов в конгрессе 

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы на допрос в конгресс были вызваны его будущий оппонент в президентской гонке Джо Байден и его сын Хантер Байден. Об этом он написал в Twitter.
Американский лидер процитировал вопрос, который задал сенатор-республиканец Джон Нил Кеннеди: "Что Хантер Байден делал за деньги?". Трамп согласился с его вопросом и потребовал, чтобы семья Байденов дала показания.
В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.