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Макрон выступил за возобновление диалога с Россией вопреки протестам Польши 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Макрон выступил за возобновление диалога с Россией
Фото: ТАСС
Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist, опубликованном в четверг.
"Моя идея ни в коем случае не наивна", — приводит издание слова французского лидера, напоминая об обеспокоенности Польши и стран Балтии его встречами с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы "совершат большую ошибку".
Журнал, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в этой стране представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.
Французский лидер дважды приглашал во Францию президента России Владимира Путина, который стал первым из иностранных лидеров, с кем Макрон встретился после вступления в должность президента. Это произошло 29 мая 2017 года, когда Путин приехал в Версаль на открытие во дворце Большой Трианон выставки Государственного Эрмитажа, посвященной 300-летию первого визита Петра I во Францию. 19 августа 2019 года Путин принял приглашение Макрона встретиться в его летней резиденции Брегансон (на юге Франции), где они обсудили перспективы развития политических и торгово-экономических отношений, а также международные и региональные вопросы, включая урегулирование ситуации в Сирии, Ливии, на Украине.
Французский лидер неоднократно выступал за поддержание и укрепление диалога с Россией, в том числе призывая не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем. Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с Путиным в форте Брегансон, Макрон заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".
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Теги:
В мире , Политика , США , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , Эрмитаж , The Economist , Польша , Франция
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