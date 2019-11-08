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Украине предсказали «холодные бунты» 

Рамблер + ещё 10 34 минуты назад
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что без транзита российского газа на Украине наступит коллапс. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Экс-депутат назвал нынешнее правительство и руководство «Нафтогаза» «неадекватными» и заявил, что они испытывают терпение России.
«Терпение России уже сегодня лопается. <…> И пострадает от этого весь украинский народ. Коротко и ясно хочу сказать — без транзита российского газа в Европу в Украине будет самый настоящий коллапс. Энергетический баланс просто невозможно будет удержать», — написал Журавко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он заявил, что в Херсоне до сих пор не включили отопление. По словам экс-депутата, чиновники из Западной Украины пожаловались, что у них холоднее, чем в Херсоне.
«Как говорят их чиновники, что скоро начнутся холодные бунты. Будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы, к зданиям органов власти», — написал Журавко.
Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019-го.
Москва предлагала продлить соглашение на украинский транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС. На Украине предлагали соглашение на транспортировку 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет.
Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября. По словам участников переговоров, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.
Второй раунд переговоров состоялся 28 октября. По их итогам выяснилось, что российские власти хотят решить все газовые вопросы одним пакетом, увязав с транзитом газа вопрос прямых поставок на Украину и обнуление судебных споров между «Нафтогазом» и Газпромом. Однако Киев не хочет идти на мировую по искам в Стокгольмском арбитраже.
В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» заявляли о готовности страны к отопительному сезону даже в случае прекращения транзита. В Минэнерго сообщили, что закачали в хранилища рекордное количество газа — 21,7 миллиарда кубометров.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Алексей Журавко , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Минэнерго , Верховная Рада
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