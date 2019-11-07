Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

«То, что мы сейчас переживаем — это смерть мозга НАТО», — сказал французский лидер, комментируя отношения между Турцией и США.

По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы.

Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти». В ином случае Европа больше не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.