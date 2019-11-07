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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО 

Lenta.ru + ещё 1 36 минут назад
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
«То, что мы сейчас переживаем — это смерть мозга НАТО», — сказал французский лидер, комментируя отношения между Турцией и США.
По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы.
Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти». В ином случае Европа больше не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.
Заявление Макрона о желании создать единую европейскую армию прозвучало год назад. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от Соединенных Штатов.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Политика , США , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , Турция , Франция
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