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В ОБСЕ призвали Украину снять обвинения с Вышинского 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ОБСЕ призывает Украину снять обвинения с Вышинского
Фото: РИА Новости
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир надеется, что Украина снимет с журналиста Кирилла Вышинского все обвинения.
В интервью РИА «Новости» представитель ОБСЕ подчеркнул, что освобождение Вышинского стало очень важным событием для свободы СМИ.
«Это имеет также важное значение для отношений России и Украины, особенно потому, что это происходило параллельно с освобождением Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков. Так что да, я надеюсь, что все обвинения будут сняты», — добавил Дезир.
Также он заявил, что ОБСЕ изучает инцидент с применением силы против корреспондента РИА «Новости» Виктории Ивановой на первомайской демонстрации в Париже. Хотя на шлеме у нее был большой белый стикер с надписью «Пресса», а на руке — аналогичная повязка.
«Мы обычно всегда вмешиваемся в ситуации, которые касаются нападений на журналистов в ходе протестов и демонстраций. Мы стараемся каждый раз, когда возникает подобный случай, узнать о нем точную информацию», — сказал он.
Ранее Вышинского ввели в состав Совета по правам человека. Он будет заниматься правами российских журналистов на территории других государств.
Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, в результате которого Вышинский, попавший под следствие в Киеве, вернулся в Москву.
На Украине журналиста обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».
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Теги:
В мире , Виктория Иванова , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Роман Сущенко , ОБСЕ , Совет по правам человека , РИА Новости
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