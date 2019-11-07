ОБСЕ призывает Украину снять обвинения с Вышинского

В ОБСЕ призвали Украину снять обвинения с Вышинского

В интервью РИА «Новости» представитель ОБСЕ подчеркнул, что освобождение Вышинского стало очень важным событием для свободы СМИ.

«Это имеет также важное значение для отношений России и Украины, особенно потому, что это происходило параллельно с освобождением Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков. Так что да, я надеюсь, что все обвинения будут сняты», — добавил Дезир.

Также он заявил, что ОБСЕ изучает инцидент с применением силы против корреспондента РИА «Новости» Виктории Ивановой на первомайской демонстрации в Париже. Хотя на шлеме у нее был большой белый стикер с надписью «Пресса», а на руке — аналогичная повязка.

«Мы обычно всегда вмешиваемся в ситуации, которые касаются нападений на журналистов в ходе протестов и демонстраций. Мы стараемся каждый раз, когда возникает подобный случай, узнать о нем точную информацию», — сказал он.

Ранее Вышинского ввели в состав Совета по правам человека . Он будет заниматься правами российских журналистов на территории других государств.

Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, в результате которого Вышинский, попавший под следствие в Киеве, вернулся в Москву.

На Украине журналиста обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».