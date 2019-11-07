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СМИ: в Ираке восстановлена работа интернета 

ТАСС 1 час назад
В Ираке восстановлен интернет
Фото: РИА Новости
Работа интернета, которая была прервана несколько дней назад на фоне массовых антиправительственных демонстраций в столице и нескольких провинциях на юге Ирака, восстановлена на всей территории страны в четверг. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
По имеющимся данным, интернет восстановлен в полном объеме во всех иракских провинциях.
В минувший вторник Багдад и большинство районов Ирака без объяснения причин были полностью отрезаны от интернета. Без подключения к всемирной сети оказались десятки миллионов жителей Багдада, Басры, Кербелы и других городов. Ограничения не коснулись территории курдских населенных пунктов на севере страны.
1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силами безопасности.
2 октября в Багдаде был полностью блокирован интернет, подключение было в целом восстановлено лишь к 11 октября. Телеканал Al Sumaria информировал о том, что отключение интернета на волне массовых протестов обошлось Ираку почти в 1 миллиард долларов.
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Теги:
В мире , Ирак
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