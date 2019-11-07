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Эрдоган заявил, что Турция задержала ребенка аль-Багдади 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Задержан ребенок аль-Багдади
Фото: globallookpress.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что турецкие силы безопасности задержали ребенка ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
"Проведенный тест ДНК у ребенка подтвердил [что он является ребенком аль-Багдади]. Они (задержанные в Турции родственники аль-Багдади — прим. ТАСС) остаются в депортационном центре в Турции. Министерство юстиции примет необходимые решения относительно них", — отметил Эрдоган.
Ранее на этой неделе президент Турции также сообщил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади.
27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Политика , США , Реджеп Эрдоган , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Минюст РФ , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Турция
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