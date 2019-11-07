Задержан ребенок аль-Багдади

Эрдоган заявил, что Турция задержала ребенка аль-Багдади

"Проведенный тест ДНК у ребенка подтвердил [что он является ребенком аль-Багдади]. Они (задержанные в Турции родственники аль-Багдади — прим. ТАСС) остаются в депортационном центре в Турции. Министерство юстиции примет необходимые решения относительно них", — отметил Эрдоган.

Ранее на этой неделе президент Турции также сообщил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади.