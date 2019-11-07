Эрдоган хочет обсудить Сирию с Путиным

Эрдоган заявил о планах обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

«Вчера вечером я провел переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку (в Сирии)», — отметил Эрдоган, передает ТАСС.

Он также заявил, что бойцы курдских «Сил народной самообороны», которых Анкара считает террористами, все еще не покинули северо-восток Сирии.

«С одной стороны мы проводили переговоры (с США), в результате которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но эти (договоренности) не были выполнены. В рамках нашего соглашения с Россией было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий (в Сирии)», — заявил Эрдоган.

Вместе с тем США возложили на Турцию ответственность за боевиков на севере Сирии.