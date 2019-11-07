Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган заявил о планах обсудить ситуацию в Сирии с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 24 минуты назад
Эрдоган хочет обсудить Сирию с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах в ближайшее время обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
«Вчера вечером я провел переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку (в Сирии)», — отметил Эрдоган, передает ТАСС.
Он также заявил, что бойцы курдских «Сил народной самообороны», которых Анкара считает террористами, все еще не покинули северо-восток Сирии.
«С одной стороны мы проводили переговоры (с США), в результате которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но эти (договоренности) не были выполнены. В рамках нашего соглашения с Россией было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий (в Сирии)», — заявил Эрдоган.
Вместе с тем США возложили на Турцию ответственность за боевиков на севере Сирии.
Напомним, в минувшее воскресенье протурецкие боевики обстреляли колонну ВС США в Сирии. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как турецкая операция в Сирии раскалывает НАТО.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео драки Ляшко с депутатом от партии Зеленского Опубликовано видео драки Ляшко с депутатом от партии Зеленского МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Комментарии 
Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Владимир Путин , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат 151
Опубликовано видео драки Ляшко
Опубликовано видео драки Ляшко 3
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова 609
Россиян ждет резкое похолодание
Россиян ждет резкое похолодание 9
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Новгородскую область экстренно эвакуируют 30
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение