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Опубликовано видео драки Ляшко с депутатом от партии Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Появилось видео драки с участием экс-депутата Рады
Фото: Страница Олега Ляшко в Facebook
Драка депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Андрея Геруса с лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко попала на видео.
Как передает телеканал РЕН ТВ, драка произошла в киевском аэропорту «Борисполь». По словам самого Геруса, причиной нападок Ляшко стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.
На кадрах видно, как Ляшко нападает на оппонента, обвиняя его в «работе» на Россию и незаконном, по его мнению, нахождении в зале официальных делегаций аэропорта.
Напомним, ранее в четверг Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию.
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Теги:
В мире , Олег Ляшко , Андрей Герус , Верховная Рада
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