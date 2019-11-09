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Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети 

ТК «Звезда» + ещё 3 41 минуту назад
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Фото: ТАСС
Несмотря на бдительность, питомец очень аккуратно оттолкнул ребенка от лестницы, преградив при этом собой путь и предотвратив беду.
Домашний кот спас маленького от ребенка от падения с лестницы. Ролик набирает популярность в Сети.
На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, что малыш ползает по комнате без присмотра взрослых. В какой-то момент ребенок приближается к краю лестницы, но бдительный кот, который находился в том же помещении, стремительно бросается на спасение малыша.
Несмотря на бдительность, питомец очень аккуратно оттолкнул ребенка от лестницы, преградив при этом собой путь. Благодаря действиям кота, малыш отвлекся и вновь уполз в центр комнаты.
Известно, что инцидент произошел в столице Колумбии Боготе.
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Теги:
В мире , Интернет
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