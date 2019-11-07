В Британии обнаружили грузовик с мигрантами

В Британии обнаружили грузовик с 15 мигрантами

В британском графстве Уилтшир полиция задержала мужчину по подозрению в незаконной перевозке людей в страну.

Правоохранительные органы получили сообщение о «подозрительной деятельности с участием грузовика» на трассе. После прибытия на место происшествия, в кузове грузовика были обнаружили 15 человек, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, всем мигрантам больше 16 лет. Одного из госпитализировали после медицинского осмотра.

«Мужчина, в возрасте около 50 лет был задержан по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну и доставлен для дальнейшего допроса в отделение полиции в Суиндон», — добавили в полиции.

Инцидент произошел на фоне расследования массовой гибели мигрантов. В октябре в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. По словам правоохранителей, все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

На прошлой неделе полиция Вьетнама в рамках расследования задержала двух человек. В самой Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика — 25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Также по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разыскиваются еще двое.