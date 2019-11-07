Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии обнаружили грузовик с 15 мигрантами 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
В Британии обнаружили грузовик с мигрантами
Фото: Reuters
В британском графстве Уилтшир полиция задержала мужчину по подозрению в незаконной перевозке людей в страну.
Правоохранительные органы получили сообщение о «подозрительной деятельности с участием грузовика» на трассе. После прибытия на место происшествия, в кузове грузовика были обнаружили 15 человек, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, всем мигрантам больше 16 лет. Одного из госпитализировали после медицинского осмотра.
«Мужчина, в возрасте около 50 лет был задержан по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну и доставлен для дальнейшего допроса в отделение полиции в Суиндон», — добавили в полиции.
Инцидент произошел на фоне расследования массовой гибели мигрантов. В октябре в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. По словам правоохранителей, все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.
На прошлой неделе полиция Вьетнама в рамках расследования задержала двух человек. В самой Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика — 25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Также по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разыскиваются еще двое.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Зеленский раскритиковал Харьковский завод за выпуск одного танка за 10 лет Зеленский раскритиковал Харьковский завод за выпуск одного танка за 10 лет США создают «православный Евросоюз» США создают «православный Евросоюз»
Комментарии 
Теги:
В мире , Происшествия , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат 27
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова 488
Россиян ждет резкое похолодание
Россиян ждет резкое похолодание 6
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Новгородскую область экстренно эвакуируют 27
Мужчина расстрелял соседей из-за долгов по ЖКХ
Мужчина расстрелял соседей из-за долгов по ЖКХ 34
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение