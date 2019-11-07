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Сын снял на камеру тучную мать-наркоманку и разбогател 

Lenta.ru 34 минуты назад
Сын разбогател на снимках тучной матери-наркоманки
Фото: @patmartin__
Фотограф Пэт Мартин (Pat Martin) представил на ежегодном конкурсе портретов Taylor Wessing Photographic Portrait Prize снимки матери, страдавшей от наркозависимости, и выиграл 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.
На первой фотографии, сделанной Мартином, его мать сидит в плетеном кресле и держит в правой руке миниатюрную собаку породы чихуахуа. Женщина, сморщив лоб, с серьезным выражением лица смотрит прямо в камеру. На втором снимке мать задумчиво отвела взгляд в сторону.
«Большую часть своей жизни я воспринимал свою мать неправильно, а также наблюдал, как ее не понимал весь остальной мир, — рассказывает Пэт. — Благодаря фотографии я смог взглянуть на нее под другим углом и заметить детали, которые всегда от меня ускользали».
«В какой-то момент я осознал, что у меня даже нет доказательств ее существования. Тогда я взял в руки фотокамеру и направил ее на мать. Я снимал один эпизод из ее жизни за другим, снова и снова», — объяснил 27-летний фотограф. По словам Мартина, мать недавно скончалась, однако причину ее смерти он не уточнил.
Судьи посчитали портерные снимки Пэта «чувственными, тяжелыми и в какой-то мере смешными».
Второе место досталось 47-летнему ирландскому фотографу Энду Боу (Enda Bowe) за портретное фото молодого человека.
«Я решил сконцентрироваться на повседневном, на чем-то обыденном», — подчеркнул Боу.
Замкнул тройку финалистов 40-летний Гаррод Кирквуд (Garrod Kirkwood) за фотографию детей в машине, на крыше которой закреплены пляжные вещи: надувные матрасы, коврик и корзинка для пикника.
Призовые фотографии, отобранные из 3,7 тысячи снимков, будут представлены в Национальной портретной галерее Лондона с 7 ноября текущего года по 16 февраля 2020-го.
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