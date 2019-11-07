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В морозилке мертвой старушки нашли древние сокровища 

Lenta.ru 55 минут назад
В морозилке мертвой старушки нашли древние сокровища
Фото: Pippa Kidson-Trigg
В доме покойной жительницы графства Уилтшир, Англия, нашли тайник с драгоценностями, которые датируются XVI веком. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Внуки умершей британки предположили, что в ее доме можно найти много ценных вещей. Они пригласили аукционистку Пиппу Кидсон-Тригг (Pippa Kidson-Trigg) осмотреть жилище.
«Мы искали драгоценности очень тщательно, буквально в каждом углу. Мой коллега открыл морозильную камеру и обнаружил там тайник», — рассказывает эксперт.
Рядом с замороженным мясом хранились дорогостоящие старинные украшения, в том числе подвеска в виде пеликана стоимостью около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Кроме того, в доме пенсионерки нашли итальянский кулон XVII века с сапфиром и рубином, который предварительно оценили в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).
«Многие люди того поколения и правда прятали дома драгоценности для сохранности. Первым делом мы заглянули под матрас, — вспоминает Кидсон-Тригг. — Мебель очень обветшала, да и обои на стенах оставляли желать лучшего. Семья не знала наверняка, где и что именно прятала пенсионерка. Они рассказали только то, что в 60-х годах она была очень состоятельна и скупала в Лондоне диковинные вещицы у ювелиров и аукционеров».
«Мы нашли ювелирные изделия эпохи Возрождения. То, что они хранились в морозилке, никак не сказалось на их состоянии, — утверждает аукционистка. — Кроме того, мы обнаружили квитанции и документы на большинство драгоценностей. Бумаги подтверждали их уникальное происхождение».
Кидсон-Тригг и ее команде удалось найти в жилище покойной коллекционерки 30 ценных украшений, в том числе золотые и серебрянные кольца, браслеты, кулоны, серьги и броши. Все найденные драгоценности будут проданы на аукционе в английском городе Суиндон, графство Уилтшир, 13 ноября.
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Теги:
В мире , Великобритания
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