В Госдепе заявили, что преемник аль-Багдади «не протянет долго»

"Если он в Ираке или в Сирии, мы не думаем, что он долго протянет на этом свете", — заявил журналистам высокопоставленный представитель ведомства.

В то же время он признал, что "никто ничего не знает о его происхождении" и что "похоже, он никто".

"Мы полагаем, что немного о нем знаем, но недостаточно, чтобы я мог вам о нем рассказать не под запись. То, что мы знаем, нас не впечатляет", — сказал чиновник госдепартамента, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных в сирийской провинции Идлиб террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.

*Террористическая организация, запрещенная в России.