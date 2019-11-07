Президент Молдавии заявил об отставке правительства

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что судьба нынешнего правительства решится в ближайшие дни. Оно может быть отправлено в отставку, а парламент ждут тогда досрочные выборы.

Правительство приняло на себя ответственность перед парламентом за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Согласно законодательству, в этом случае возможны два варианта: или парламент соглашается, или отклоняет закон, — пояснил президент.

В этом случае правительство считается отправленным в отставку. Что будет делать парламент — станет ясно через 72 часа, заявил глава государства в эфире телеканала JurnalTV.

Додон высказал недовольство решением правительства об аннулировании результатов конкурса по выбору генпрокурора. Все проводимые конкурсы либо оказались провалены, либо завершились безрезультатно.

Получается, что если результаты не понравились, то отменяют эти результаты. В этом случае — чем нынешние власти отличаются от Владимира Плахотнюка?! Он тоже так поступал, — возмутился Додон.

Президент добавил, что недоволен деятельностью правительства в разных областях, но всё равно выступает за то, чтобы найти решение и сохранить нынешнее правительство. И если провалился конкурс, то не надо ставить под удар всех, а уволить министра юстиции и отозвать противоречащий Конституции закон из парламента.

Ранее News.ru сообщал, что премьер Молдавии Майя Санду самостоятельно отберёт претендентов на должность генерального прокурора после того, как организованный министром юстиции конкурс был скомпрометирован. Поправки в закон о прокуратуре были утверждены на заседании кабинета министров 6 ноября.