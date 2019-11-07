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Украина через ООН снова попытается вернуть Крым 

News.ru + ещё 1 19 минут назад
Украина через ООН потребовала вернуть Крым
Фото: РИА Новости
Украина не оставляет попыток вернуть Крым, для чего внесла новую резолюцию на рассмотрение ГА ООН. Теперь Киев требует «заставить РФ вывести все свои вооружённые силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».
Об обновлённом проекте резолюции, которые называется «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» сообщил в штаб-квартире ООН замглавы украинского МИДа Егор Божок. Он призвал представителей организации поддержать его, сообщает МИД Украины.
На реализацию прошлой резолюции Киева, требовавшего осудить «нарушения прав человека» в Крыму и незаконное «правление РФ» пятый комитет Генассамблеи денег не дал, хотя поддержали документ большинством голосов.
Ранее News.ru сообщал, что бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что признание Крыма частью территории России является разумным для США. По его словам, существует историческая общность Крыма и России, кроме того, население полуострова всегда было практически полностью русскоязычным.
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Комментарии3 
Теги:
В мире , Украина , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Киев , Республика Крым , Севастополь
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