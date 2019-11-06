Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Трампа назвал имя «разоблачителя» отца 

Газета.Ru 1 час назад
Сын Трампа назвал имя «разоблачителя» отца
Фото: ТАСС
Дональд Трамп младший, сын президента США Дональда Трампа, назвал сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эрика Чарамеллу информатором, подавшим жалобу на телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
В материале сообщается о тесном сотрудничестве аналитика ЦРУ, занимавшего пост директора по Украине в Совете национальной безопасности при президенте Бараке Обаме и в первые месяцы правления Дональда Трампа, с составителями досье против действующего лидера государства.
В статье также указано, что адвокаты осведомителя Эндрю Бакай и Марк Зейд не планируют опровергать или подтверждать любую публикуемую в СМИ информацию об имени информатора, так как это может поставить под угрозу его безопасность.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Газета.Ru: последние новости
США призвали признать Крым российским США призвали признать Крым российским Кипр лишит россиян "золотых паспортов" Кипр лишит россиян "золотых паспортов" Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Барак Обама , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЦРУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия
«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия 12
На Украине увидели угрозу в «Смешариках»
На Украине увидели угрозу в «Смешариках» 58
Украинская националистка рассказала, «как победить Россию»
Украинская националистка рассказала, «как победить Россию» 752
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 59
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 24
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение