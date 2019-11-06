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Зеленский назначил гражданина США своим советником 

Российская Газета 1 час назад
«США готовятся скупать Украину»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил себе очередного внештатного советника, которым стал гражданин США Эндрю Роман Мак. А немногим ранее в стране побывал американский бизнесмен Эрик Принс — основатель нашумевшей частной военной компании Blackwater, после череды громких скандалов переименованной в Academi. И хотя прямо оба события не связаны, местные наблюдатели усмотрели в них смену тактики Вашингтона по отношению к Киеву.
Прошли времена, когда помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол Джеффри Пайетт в ручном режиме управляли президентом и правительством. Теперь для США настало время получать дивиденды: энергетика и портовая инфраструктура, черноземы и фармацевтика, железная дорога и военные базы — список их интересов на Украине можно продолжать. Причем в очереди за дивидендами стоят самые разные силы. Принса называют человеком, близким к Трампу, а едва ли не половина нынешнего украинского правительства выросла под присмотром Джорджа Сороса.
Зачем на Украину прилетал Эрик Принс, в общих чертах известно: как сообщает The Wall Street Journal, бывший "морской котик" и миллиардер, хозяин собственной частной армии приценивался к многострадальному запорожскому предприятию "Мотор Сич", продажа которого китайским инвесторам была остановлена в последний момент. Чтобы сорвать этот контракт, в Киев, напомним, в конце августа приезжал Джон Болтон, на тот момент советник президента по национальной безопасности. Американскую сторону не устраивало, что, купив крупнейшее моторостроительное предприятие Украины, Китай получит технологии и техническую базу для развития собственной авиации.
Теперь США хотят не управлять Киевом в ручном режиме, а получить экономические дивиденды от своего влияния
Что касается нового советника Зеленского Эндрю Романа Мака, то этот выходец из семьи украинских эмигрантов приехал в Киев в 2002 году в качестве старшего юриста киевского представительства PricewaterhouseCoopers, был, по его словам, очарован "оранжевой революцией" и остался на Украине, заведя здесь адвокатскую практику. Украинские комментаторы полагают, что Мак станет неофициальным представителем американского бизнеса при Зеленском и будет сопровождать сделки по покупке украинских активов, в первую очередь государственных, приватизация которых анонсирована правительством. Что касается частных бизнесов, то здесь, в случае неуступчивости украинских владельцев, на помощь Маку, очевидно, будет приходить Эрик Принс — человек с пистолетом, умеющий разговаривать с колонизируемыми бизнесменами. Покупка "Мотор Сич", весьма вероятно, станет их первым совместным проектом.
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Теги:
В мире , Конфликты , Статьи , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Виктория Нуланд , Эрик Принс , Джеффри Пайетт , Джордж Сорос , Мотор Сич , Правительство Украины , Киев , США
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