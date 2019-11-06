Европа переживает кризис либерализма

Большинство европейцев заявили о кризисе либерализма, показал опрос

Большинство европейцев и американцев считают, что идея либерализма переживает кризис. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik. Мнения.

Респондентов попросили оценить либерализм как современную модель общества, предполагающую невмешательство государства в экономику, мультикультурализм и изменение традиционного определения семьи.

США и Подавляющее большинство итальянцев (80 процентов) и французов (73 процента) заявили, что либерализм находится в кризисе. В Германии Великобритании доля тех, кто поддержал эту точку зрения, превысила половину: 61 процент немцев, 60 процентов американцев и 58 процентов британцев указали на необходимость развития других моделей общества.

Самый высокий уровень одобрения либерализма продемонстрировали жители Великобритании (42 процента), а самый низкий — итальянцы (20 процентов). В США 40 процентов опрошенных назвали эту модель общества "хорошей". В Германии их доля достигла 39 процентов, а во Франции — 27.

В ходе исследования социологи установили, что американцы и британцы с более высоким уровнем образования чаще соглашаются с тем, что существующая модель либерализма находится в кризисе. В других странах такого мнения в основном придерживаются люди, имеющие низкий или средний уровень образования.

Во Франции либерализм чаще критикуют люди старше 35 лет и жители сельских коммун. В Германии против него выступают в первую очередь респонденты из Саксонии и Берлина.

В США недовольство либеральными идеями выражают преимущественно сторонники Республиканской партии . При этом нерелигиозные американцы в основном поддерживают эту модель общества.

Опрос IFop проводился для Sputnik News с 2 по 15 октября 2019 года во Франции (в нем приняли участие 1003 респондента), США (1019 респондентов), Италии (1001 респондент), Великобритании и Германии (по 1004 респондента). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.