Brexit назвали крупнейшей ошибкой Великобритании

Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны

"Честный ответ — я не думаю, что это помогает Великобритании. Я считаю, что я был на протяжении многих лет справедлив и к сторонникам Brexit, давая им право задать экстренный вопрос, и начинать экстренные дебаты, и к противникам Brexit. Я выбрал поправку к тронной речи (программе правительства) о проведении референдума о членстве в ЕС, потому что это было законное предложение и в ее пользу подписались многие парламентарии. Я был справедлив со всеми, я был беспристрастен на своем посту. Но я больше не на посту и не должен оставаться беспристрастным", — сказал Беркоу, отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, влияет ситуация вокруг Brexit на восприятие Великобритании в мире.

"Если меня спросят, отвечает ли Brexit нашим интересам, честный ответ — нет. Я считаю Brexit самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода", — подчеркнул спикер, оставивший свой пост 1 ноября, и выступивший в среду перед членами лондонской Ассоциации иностранной прессы.

Беркоу отметил, что уважает позицию премьера Бориса Джонсона и его право как лидера крупнейшей партии в парламенте отстаивать свою точку зрения.

"Но мое личное мнение — что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока", — сказал Беркоу.

Беркоу играл ключевую роль во многих ситуациях, связанных с Brexit, своей властью, часто вопреки желанию правительства, давая добро на рассмотрение поправок, предлагаемых представителями самых разных точек зрения. Сам Беркоу является одной из самых узнаваемых политических фигур в Великобритании, во многом благодаря личному обаянию и остроумию.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.

По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".

Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.