Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны 

РИА Новости 2 часа назад
Brexit назвали крупнейшей ошибкой Великобритании
Фото: Reuters
Бывший спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил РИА Новости, что считает решение о выходе из ЕС самой большой ошибкой Британии послевоенного периода.
"Честный ответ — я не думаю, что это помогает Великобритании. Я считаю, что я был на протяжении многих лет справедлив и к сторонникам Brexit, давая им право задать экстренный вопрос, и начинать экстренные дебаты, и к противникам Brexit. Я выбрал поправку к тронной речи (программе правительства) о проведении референдума о членстве в ЕС, потому что это было законное предложение и в ее пользу подписались многие парламентарии. Я был справедлив со всеми, я был беспристрастен на своем посту. Но я больше не на посту и не должен оставаться беспристрастным", — сказал Беркоу, отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, влияет ситуация вокруг Brexit на восприятие Великобритании в мире.
"Если меня спросят, отвечает ли Brexit нашим интересам, честный ответ — нет. Я считаю Brexit самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода", — подчеркнул спикер, оставивший свой пост 1 ноября, и выступивший в среду перед членами лондонской Ассоциации иностранной прессы.
Беркоу отметил, что уважает позицию премьера Бориса Джонсона и его право как лидера крупнейшей партии в парламенте отстаивать свою точку зрения.
"Но мое личное мнение — что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока", — сказал Беркоу.
Беркоу играл ключевую роль во многих ситуациях, связанных с Brexit, своей властью, часто вопреки желанию правительства, давая добро на рассмотрение поправок, предлагаемых представителями самых разных точек зрения. Сам Беркоу является одной из самых узнаваемых политических фигур в Великобритании, во многом благодаря личному обаянию и остроумию.
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.
По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".
Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Последние новости
Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной Скопления мертвых. Что происходит во Вселенной Как будет выглядеть российский летающий "Слон" Как будет выглядеть российский летающий "Слон"
Комментарии 
Теги:
В мире , Борис Джонсон , Джон Беркоу , Дональд Туск , Парламент Великобритании , ЕС , Европейский совет , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 26
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 19
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» 346
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей
Женщину насмерть засыпало семечками
Женщину насмерть засыпало семечками
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
00:28
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение