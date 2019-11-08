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Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС 

РИА Новости + ещё 6 41 минуту назад
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве
Фото: РИА Новости
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
"Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение… Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9.00. Заседание закрыто", — заявил председательствующий.
Когда вопрос будет рассмотрен вновь, председательствующий не уточнил. Как правило, в таких случаях рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание. Однако на настоящий момент повестка дня заседания в пятницу не включает рассмотрение законопроекта о применении поправок к газовой директиве.
Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС, по четырем основаниям: если первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, если трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения) или если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Правила не будут распространяться на "Северный поток — 1", поскольку труба была проложена до 23 мая 2019 года. По "Северному потоку — 2" новые меры будут применяться к завершающей части трубопровода, протяженностью в 12 морских миль (необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа по нему были разные компании).
Ранее издание Handelsblatt сообщало, что "Газпром" создал предприятие, которому может быть передан участок трубопровода в 12 морских миль — таким образом будут выполнены требования третьего энергетического пакета.
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Теги:
В мире , Северный поток 2 , Законопроекты , Газпром , Бундестаг , ЕС
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