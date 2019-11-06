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Спецпосланник госдепа США посетит Москву 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 34 минуты назад
Спецпосланник госдепа США посетит Москву
Фото: РИА Новости
Спецпосланник госдепа США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву 6-9 ноября для обсуждения дальнейшего взаимодействия России и США по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
«Спецпосланник госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября 2019 года. Он проведет встречи с российскими официальными лицами, в рамках которых будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи», — сообщили в посольстве США в России, передает РИА «Новости».
Он также встретится с экспертами в этой области и посетит Московскую конференцию по нераспространению, которая пройдет 7-9 ноября. Ожидается, что в ней примут участие более 250 экспертов из 40 стран мира.
Ранее в Совбезе заявили, что ситуация вокруг Корейского полуострова может обостриться в 2020 году, если Вашингтон не улучшит отношения с Пхеньяном.
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Теги:
В мире , Азия , Ближний Восток , США , Марк Ламберт , Госдеп США , РИА Новости , КНДР , Москва
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