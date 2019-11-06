Корбина уличили в связях с Путиным

Британский премьер утверждает, что лидер оппозиции Корбин является сторонником Путина

"Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост, или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина", — сказал Джонсон, в очередной раз упомянув об инциденте с предполагаемым отравлением 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.