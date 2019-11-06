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Британский премьер утверждает, что лидер оппозиции Корбин является сторонником Путина 

ТАСС 2 часа назад
Корбина уличили в связях с Путиным
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин является сторонником президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление лидер правящей Консервативной партии сделал, объявляя в среду у своей резиденции на Даунинг-стрит о начале всеобщей избирательной кампании в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.
"Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост, или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина", — сказал Джонсон, в очередной раз упомянув об инциденте с предполагаемым отравлением 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.
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Теги:
В мире , Борис Джонсон , Сергей Скрипаль , Джереми Корбин , Владимир Путин , Лейбористская партия , ГРУ , Консервативная партия , Великобритания
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