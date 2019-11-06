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Премьер-министр Франции сообщил о мерах по сокращению миграции 

News.ru 1 час назад
Франция устала от мигрантов
Фото: Reuters
Правительство Франции примет меры по борьбе со злоупотреблением права на жильё и нелегальной миграцией. В частности, в стране собираются ввести квоты на иностранных работников и отсрочку по предоставлению медицинской страховки для приезжих. Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
По его словам, правительство собирается вернуть контроль над миграционной политикой. Филипп подчёркивает, что в настоящее время в этом вопросе было найдено равновесие между правами и обязанностями приезжих. Власти подготовили 20 новых мер для принятия с целью решить указанную проблему.
Необходимо ввести количественные цели или же квоты в сфере профессиональной миграции. Парламент ежегодно будет заново утверждать соответствующие показатели в разных секторах экономики и на отдельных территориях страны, — цитирует ТАСС премьер-министра Франции.
Как отметил Филипп, государство продолжит защищать право иностранцев на прибытие в страну и восстановление семьи. Однако он подчеркнул, что Франция усилит контроль за злоупотреблениями в этой сфере.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения. Такие преступления будут квалифицироваться как уголовные.
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Теги:
В мире , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Франция
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