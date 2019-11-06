Франция устала от мигрантов

Премьер-министр Франции сообщил о мерах по сокращению миграции

Правительство Франции примет меры по борьбе со злоупотреблением права на жильё и нелегальной миграцией. В частности, в стране собираются ввести квоты на иностранных работников и отсрочку по предоставлению медицинской страховки для приезжих. Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

По его словам, правительство собирается вернуть контроль над миграционной политикой. Филипп подчёркивает, что в настоящее время в этом вопросе было найдено равновесие между правами и обязанностями приезжих. Власти подготовили 20 новых мер для принятия с целью решить указанную проблему.

Необходимо ввести количественные цели или же квоты в сфере профессиональной миграции. Парламент ежегодно будет заново утверждать соответствующие показатели в разных секторах экономики и на отдельных территориях страны, — цитирует ТАСС премьер-министра Франции.

Как отметил Филипп, государство продолжит защищать право иностранцев на прибытие в страну и восстановление семьи. Однако он подчеркнул, что Франция усилит контроль за злоупотреблениями в этой сфере.