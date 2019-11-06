«Ваши дети будут в НАТО»: вы, главное, верьте

«Ваши дети будут в НАТО»: когда Украина вступит в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс. Недавно к организации присоединилась Черногория , а через несколько месяцев примут Северную Македонию. Членство Польши и Прибалтики "никто даже в мечтах представить не мог", напомнил Столтенберг. И это, по его мнению, должно обнадежить украинцев. Стоит ли верить генсеку, разбиралось РИА Новости.

История запутанных отношений

Украина вела переговоры с НАТО с 1992 года, как только бывшая советская республика обрела независимость. В 1997-м была подписана "Хартия об особом партнерстве" с Альянсом, в Киеве открылся Североатлантический центр информации и документации.

В 2002-м президент Украины Леонид Кучма объявил, что Украина идет в НАТО. Эту цель внесли даже в военную доктрину, но затем убрали, ограничившись формулировкой про "углубление отношений". При "оранжевом" главе государства Викторе Ющенко этот пункт в документ вернули.

Более того, Ющенко в 2008-м вместе с премьером Юлией Тимошенко и спикером парламента Арсением Яценюком направили руководству Альянса письмо с просьбой предоставить план действий по членству. Но на Бухарестском саммите НАТО в том же году Германия Франция и другие европейские страны воспротивились попыткам "подключить" Киев. По итогам дискуссий участники мероприятий пришли к компромиссу: в итоговом заявлении декларировалось желание видеть Украину в составе организации в долгосрочной перспективе. Это не было ни обещанием, ни обязательством, но в Киеве новость восприняли с воодушевлением. Правда, в 2010-м президентом стал Виктор Янукович . Он счел, что связи между Альянсом и Украиной и так находятся на достаточно хорошем уровне, развивать их не надо.

После "революции достоинства" власть в Киеве сменилась, и украинская элита вновь начала "углублять отношения" с НАТО. В 2014-м Верховная рада отменила внеблоковый статус страны и внесла изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики", прописав необходимость достижения "критериев для приобретения членства в этой организации".

Функционеры Альянса и лидеры ведущих стран отреагировали на этот порыв достаточно сдержанно. Директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель заявил, что "у этого государства, как и у каждого в Европе, есть право выбирать, но на сегодня этот вопрос (о вступлении. — Прим. ред.) даже не стоит".

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул: о членстве в НАТО "не может быть и речи". А президент Франции Франсуа Олланд в 2015-м прямо сказал о нежелательности вступления Украины в НАТО.

Европейские официальные лица как будто специально осаживали украинских политиков. Так, в 2017-м глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер довольно резко поправил президента Украины:

"Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то ни другое. Все должны это знать".

Вопреки предостережениям, Порошенко анонсировал референдум по вопросу о вступлении в Альянс. Но всенародное голосование по этому поводу так и не провели.

В 2018-м Киев вновь попросил у Альянса план действий по членству в НАТО. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в ответ сообщил, что республика еще не готова присоединиться к этой организации.

Тем не менее в начале 2019-го Верховная рада внесла изменения в конституцию, которые законодательно закрепили курс на вступление страны в Североатлантический блок и Евросоюз. К 2020 году Вооруженные силы Украины должны обрести совместимые с армиями членов Альянса параметры. Для этого Киев приводил в порядок армейский устав, не обходя мелочей.

Например, в мае 2019-го украинский парламент отменил "старорежимные" звания "прапорщик" и "старший прапорщик".

"Вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116 (стандартной шкале званий. — Прим. ред.)", — описала суть реформы заместитель спикера Ирина Геращенко.

Ставший в 2019-м президентом Владимир Зеленский также поддержал курс на вступление в НАТО. В октябре того же года Киев анонсировал новый формат отношений с Альянсом — все сотрудничество теперь будет вестись в рамках одной программы.

"Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", — сообщил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

Атакуют страну изнутри

Многообещающее заявление Столтенберга — это скорее "терапевтический сигнал", уверен заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин

"Это попытка поддержать Зеленского. У нынешнего украинского президента сейчас сложности и во внутренней политике, и во внешней. У него нет ни своего курса, ни своего дипломатического аппарата — направление определяют и речи ему пишут люди из команды Порошенко", — говорит собеседник РИА Новости.