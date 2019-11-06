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«Я в шоке»: Зеленский посетил танковый завод 

Рамблер + ещё 7 15 минут назад
«Я в шоке»: Зеленский посетил танковый завод
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу украинских оборонных предприятий, передает «Лента.ру».
Во время совещания «Укроборонпрома» Зеленский сравнил производительность оборонных предприятий в наше время и во времена СССР.
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«Мы были на танковом заводе, на легендарном заводе Малышева… Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена — 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?», — поинтересовался украинский лидер.
Он заявил, что работники оборонных предприятий «Укроборонпрома» трудятся в нечеловеческих условиях и получают за свой труд копейки.
«Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали, и чтобы у нас работали предприятия»
Как сообщал «Рамблер», в конце февраля на портале bihus.info было опубликовано расследование о коррупционных схемах «Укроборонпрома». По информации журналистов, в них участвовали тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский и его сын Игорь.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Армия , Оружие , Украина , Олег Гладковский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Укроборонпром , Lenta.ru
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