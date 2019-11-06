«Я в шоке»: Зеленский посетил танковый завод

Во время совещания «Укроборонпрома» Зеленский сравнил производительность оборонных предприятий в наше время и во времена СССР.

«Мы были на танковом заводе, на легендарном заводе Малышева… Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена — 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?», — поинтересовался украинский лидер.

Он заявил, что работники оборонных предприятий «Укроборонпрома» трудятся в нечеловеческих условиях и получают за свой труд копейки.

«Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали, и чтобы у нас работали предприятия»