Иран начал обогащение урана в Фордо

Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Организация атомной энергии Ирана.

«Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также уточняется, что до начала процесса обогащения были завершены все подготовительные работы.

Ране сообщалось, что инспектора МАГАТЭ не пустили на завод по обогащению урана в иранском городе Натанзе.