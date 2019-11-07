Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран начал обогащение урана в Фордо 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Иран начал обогащение урана в Фордо
Фото: globallookpress.com
Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Организация атомной энергии Ирана.
«Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что работы осуществляются под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Также уточняется, что до начала процесса обогащения были завершены все подготовительные работы.
Ране сообщалось, что инспектора МАГАТЭ не пустили на завод по обогащению урана в иранском городе Натанзе.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
RT на русском: последние новости
Зеленский «в шоке» от результатов работы танкового завода в Харькове Зеленский «в шоке» от результатов работы танкового завода в Харькове Эксперт оценил призыв экс-сотрудника Госдепа признать Крым российским Эксперт оценил призыв экс-сотрудника Госдепа признать Крым российским Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» 
Теги:
В мире , Азия , Армия , Оружие , США , МАГАТЭ , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США
Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США 104
Появилось видео «захвата» самолета в Амстердаме
Появилось видео «захвата» самолета в Амстердаме
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 25
Украина через ООН потребовала вернуть Крым
Украина через ООН потребовала вернуть Крым 16
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 59
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение