Иран начал обогащение урана в Фордо 

Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Организация атомной энергии Ирана.
«Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что работы осуществляются под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Также уточняется, что до начала процесса обогащения были завершены все подготовительные работы.
Ране сообщалось, что инспектора МАГАТЭ не пустили на завод по обогащению урана в иранском городе Натанзе.