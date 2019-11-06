Пока вы спали: на Украине к власти пришли «тупые люди»

Украинский депутат заявил о приходе к власти «тупых людей»

К власти на Украине пришли «наполовину старые, наполовину тупые люди», которые ведут страну к пропасти. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович

«Что касается сегодняшнего дня, то к глубокому сожалению, не просто все ясно, а к нам опять пришла беда. К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, я сейчас не говорю по злому умыслу, по недопониманию, по чему другому, но ведут нас в такую же, но еще большую пропасть. (…) К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшно, на вторую половину тупые», — подчеркнул он.

По мнению депутата, при предыдущих украинских властях, в том числе и при бывшем президенте Петре Порошенко , были «государственные задатки», сейчас же их нет.

Жители России не копят деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию. Об этом со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка , проведенного в 14 городах России, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, опрос проводился летом 2019 года, его участниками стала 1 тыс. клиентов Райффайзенбанка в возрасте от 20 до 50 лет. При этом 24% респондентов заявили, что зарабатывают от 30 до 60 тысяч рублей, 21% — от 60 до 90 тысяч рублей, 17% — от 90 до 150 тысяч рублей и 18% — свыше 150 тысяч рублей.

Почти 40% участников исследования рассказали, что хотели бы формировать пенсионные накопления, но не имеют такой возможности, 16,3% делают это периодически, а 8,3% — регулярно.

Путин предложил заменить «Википедию»

Предложение заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии 5 ноября на заседании президентского Совета по русскому языку высказал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, тему «Википедии» затронул на заседании ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев , отметив, что суды «в некоторых случаях используют не предложения сторон, а „Википедию“ и на ней, на толковании „Википедии“, основывают судебные решения».

В свою очередь Владимир Путин указал, что источником достоверной информации, которая способна заменить «Википедию», может стать электронная версия Большой российской энциклопедии.

Бюджет Москвы вынесли на общественные слушания

Участниками публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2020–2022 годы, впервые организованных общественной палатой Москвы, стали более 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, участники слушаний задали депутатам и чиновникам мэрии наболевшие вопросы: о перенаселения Москвы из-за миграции и плотной застройки, строительстве трамвайных путей, расширении улиц, вырубки скверов, обеспечении очередников и расселения коммуналок. Также на слушаниях были заданы вопросы о росте зарплат чиновников и сокращении бюджетных расходов на здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование, экологию, поддержку материнства и детства.

В свою очередь руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова подчеркнула, что доля социальных расходов в проекте бюджета в 2020 году вырастет до 53% и отметила, что зарплаты чиновников вырастут «на 3,7%, по уровню инфляции», а рост на 43% касается гарантированной части, при этом эквивалентно сократятся различные надбавки.

Россия ответила на новый иск «Нафтогаза»

По мнению российских властей, новые судебные претензии «Нафтогаза», который потребовал от «Газпрома» компенсацию в размере более $12 млрд, негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту. Об этом сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

По данным издания, через несколько дней после переговоров, на которых российская делегация подчеркнула необходимость обнуления судебных претензий, как обязательной части продления транзита газа через территорию Украины, «Нафтогаз» обратился в суд с иском к «Газпрому» на $12,2 млрд Это вызвало, по данным издания, практически ультимативный ответ российских чиновников.