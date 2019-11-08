«Нелиберальный романс»: Эрдоган угрожает Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне прилетел в Венгрию по приглашению главы правительства страны Виктора Орбана. В то время как премьер-министр Венгрии тепло встречал турецкого лидера, тысячи людей вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить протест в связи с визитом Эрдогана, выражая солидарность с сирийскими курдами, против которых Анкара ранее проводила операцию «Источник мира».

Демонстрации, тем не менее, не смогли прервать встречу политиков. Они приняли участие в заседании турецко-венгерского стратегического совета, где обсудили как двусторонние отношения, так и мировые проблемы.

Власти принимающей стороны при этом сделали все, чтобы встреча прошла спокойно. Так, в ожидании приезда Эрдогана полиция перекрыла ряд центральных улиц Будапешта.

«Ни одна страна не может изменить своего местонахождения. Поэтому, если справа находится Берлин, слева Москва, а на юге Анкара, то мы живем здесь. И не только мы ищем хороших отношений с Турцией, но и наши успехи интересуют президента Эрдогана», — цитирует слова Орбана Euronews.

Эрдоган, в свою очередь, не упустил шанса обозначить свои позиции по сирийской теме, а также послать сигнал Европе, страны которой не поддерживают его политику на этом направлении.

Глава Турции снова предупредил, что откроет границы для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС

«Придет помощь или нет, мы будем помогать нашим гостям. Но до определенной меры. Мы можем оказаться в ситуации, когда откроем границы… Я и раньше говорил об этом. Мы разработали большой проект для помощи сирийцам. Но мы не можем одни справиться с этой задачей», — заявил Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что ожидает от ЕС помощи в обустройстве беженцев на перешедшей под турецкий контроль в ходе операции «Источник мира» приграничной территории Сирии.

«Вы нас поддержите, а мы там все необходимое построим. Давайте этот проект вместе реализуем, и пусть люди вернутся на свою родину. Мы готовы к такой работе», — добавил президент Турции.

Речь идет о так называемой зоне безопасности, которую Турция создала на границе с Сирией. В этом районе, уверен глава Турции, можно было бы разместить всех сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. При этом действия Анкары были направлены как против боевиков запрещенной в России и ряде других стран организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), так и против курдов, которых Турция считает террористами.

При этом, как вчера заявил Эрдоган, курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) все еще не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии.

«С одной стороны мы проводили переговоры [с США], в результате которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но эти [договоренности] не были выполнены. В рамках нашего соглашения с Россией было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий [в Сирии]», — цитирует Эрдогана ТАСС.

По словам турецкого главы, «террористы все еще совершают атаки» на союзных турецким вооруженным силам бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА).

«Нелиберальный романс»

Стоит отметить, что Эрдоган и Орбан совсем недавно встречались в Баку на саммите тюркоязычных государств, где турецкий лидер поблагодарил венгерского коллегу за поддержку на международной арене. Это не просто жест вежливости — Орбан действительно симпатизирует многим шагам Эрдогана в его отношениях с Европой.

Фотографии со встреч Эрдогана и Орбана наглядным образом демонстрируют теплые отношения лидеров.

«Нет другого премьера в Евросоюзе, который бы так радовался турецкому президенту», — такую шутливую надпись разместил под фотографией с одной из встреч венгерский портал «Картинки 444».

Несмотря на то, что оба лидера представляют разные по размеру и влиянию государства, Эрдоган и Орбан во многом похожи. Оба считаются авторитарными и часто идут наперекор европейскому сообществу.

Отношение к Эрдогану в европейских столицах достаточно негативное, хотя открыто об этом не говорят. К Орбану в Европе относятся более сдержано, хотя глава Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер как-то в шутку публично назвал его «диктатором».

Французское издание американского портала Slate называет партнерство Орбана и Эрдогана «нелиберальным романсом». Это перифраз выражения американского публициста Фарида Закарии, который ранее называл Венгрию Орбана «нелиберальной демократией».

Известно, что политиков объединяет любовь к футболу. Оба профессионально занимались этим видом спорта в молодости и активно развивают его в своих странах.

Оба также начинали как демократы, которые боролись с режимами в своих странах: Орбан — против коммунистов в Венгрии, Эрдоган — против военной диктатуры в Турции.

При этом воспринятые обществом первоначально как «агенты перемен», они постепенно проявили себя как авторитарные политики. Этому способствовало их долгое пребывание у власти — Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. Орбан первый раз занял пост премьера Венгрии еще раньше — в 1998 году.

Как констатирует телеканал Euronews, «альянс двух лидеров укрепился после миграционного кризиса, когда президент Турции заключил соглашение с Европейским союзом о сдерживании беженцев в основном из Сирии».

Этими действиями турецкий лидер заслужил уважение Орбана, который противился миграционному потоку, не желая принимать беженцев в Венгрии. В 2015 году турецкое издание Zaman отмечало, что Орбан даже призвал венгров молиться в церквях за здоровье своего турецкого визави.

«Орбан, который обнес свою страну колючей проволокой, чтобы в нее не могли проникнуть мусульманские беженцы, связывает свою единственную надежду на прекращение кризиса мигрантов с Эрдоганом», — писало издание.