Курды опровергли закидывание россиян камнями в Сирии

Представитель диаспоры сирийских курдов в РФ рассказал НСН, что на самом деле произошло в Кобани.

Курды в сирийской деревне Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Таким образом, по данным СМИ, жители деревни решил выразить свое недовольство присутствием военных.

В свою очередь представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН опроверг, что нападению подверглись россияне. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.

«Они кидали камнями только в турецкий патруль. В российский патруль никто камнями не кидал. Я смотрел эти кадры. Они даже руки поднимают, приветствуют российский патруль, а когда турецкий патруль идет — они кидают камнями Мы очень хорошо относимся к российской военной полиции, мы считаем, что они — наш гарант мира и сохранения нашего народа. А Турция — это агрессор, это оккупанты», — подчеркнул он.

Российские и турецкие военные патрулируют границу между Сирией и Турцией по маршруту в провинции Эль-Хасака, заявил ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Кроме того, патрулирование осуществляется в районе Кобани, а также по маршруту Айлишер — Бандархан в провинции Алеп.