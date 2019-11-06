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Курды опровергли закидывание россиян камнями в Сирии 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Курды опровергли закидывание россиян камнями в Сирии
Фото: РИА Новости
Представитель диаспоры сирийских курдов в РФ рассказал НСН, что на самом деле произошло в Кобани.
Курды в сирийской деревне Кобани забросали машины российских и турецких военных патрулей камнями и обувью. Таким образом, по данным СМИ, жители деревни решил выразить свое недовольство присутствием военных.
В свою очередь представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН опроверг, что нападению подверглись россияне. По его словам, камнями закидывали только турок, тогда как российских военных, напротив, приветствовали.
«Они кидали камнями только в турецкий патруль. В российский патруль никто камнями не кидал. Я смотрел эти кадры. Они даже руки поднимают, приветствуют российский патруль, а когда турецкий патруль идет — они кидают камнями Мы очень хорошо относимся к российской военной полиции, мы считаем, что они — наш гарант мира и сохранения нашего народа. А Турция — это агрессор, это оккупанты», — подчеркнул он.
Российские и турецкие военные патрулируют границу между Сирией и Турцией по маршруту в провинции Эль-Хасака, заявил ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Кроме того, патрулирование осуществляется в районе Кобани, а также по маршруту Айлишер — Бандархан в провинции Алеп.
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Теги:
В мире , Сирия
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