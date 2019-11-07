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В Киеве раскрыли план России по присоединению Украины 

Lenta.ru + ещё 2 44 минуты назад
Раскрыт план России по присоединению Украины
Фото: ТАСС
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия стремится «вбить клин» между украинцами и использует внутренние противоречия в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».
По его словам, в Москве решают вопрос о присоединении Украины к России и понимают, что сделать это силовым путем будет «очень трудно».
«Главная задача Кремля — расшатать ситуацию на Украине. Я даже не исключаю, что они готовят у нас сценарий гражданской войны. Нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например», — подчеркнул он.
Также Кривонос рассказал, что Россия якобы планирует приведение к власти на Украине пророссийски настроенных людей. Он подчеркнул, что «на прошлых выборах у них не получилось это сделать». В то же время он считает, что по своему потенциалу Россия способна и на полномасштабное военное вторжение на Украину, которому сейчас страна мало что может противопоставить.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва намерена нанести удар по югу Украины с целью получить контроль над Черным морем, создать Новороссию и сухопутные коридоры в Приднестровье и Крым. Кроме того, «наступление», по мнению экс-министра, должно отрезать Украину от морского пространства и поднять рейтинг российского президента.
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Теги:
В мире , Политика , Украина , НАТО и Украина , Учения НАТО , Крым наш , Планы НАТО , Украина в НАТО , Павел Климкин , Киев , Москва
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