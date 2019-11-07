Раскрыт план России по присоединению Украины

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию «Апостроф» назвал варианты, с помощью которых Россия планирует «поставить Украину на колени».

По словам Кривоноса, Россия ведет информационную войну в отношении Украины и работает над тем, чтобы украинцы «начали грызть и кусать друг друга». Кроме того, Москва пытается снизить авторитет Украины и уровень ее поддержки на мировой арене.

«Главная задача Кремля — расшатать ситуацию на Украине, чтобы потом сказать — уважаемые, вот вы на нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, а ведь они сами в своей стране не могут разобраться. Так, может, это не мы, а они плохие?», — приводит слова Кривоноса «ИноСМИ».

Замсекретаря СНБО заявил, что украинцев «сталкивают лбами по поводу той же формулы Штайнмайера». По его словам, Россия даже может реализовать на Украине сценарий гражданской войны.

По словам Кривоноса, политический сценарий российской агрессии «предполагает расшатывание ситуации внутри страны и приведение к власти пророссийски настроенных людей».

Он также не исключил варианта открытого военного вторжения.