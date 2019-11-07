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Раскрыт план России по присоединению Украины 

Рамблер + ещё 3 11 минут назад
Раскрыт план России по присоединению Украины
Фото: ТАСС
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию «Апостроф» назвал варианты, с помощью которых Россия планирует «поставить Украину на колени».
По словам Кривоноса, Россия ведет информационную войну в отношении Украины и работает над тем, чтобы украинцы «начали грызть и кусать друг друга». Кроме того, Москва пытается снизить авторитет Украины и уровень ее поддержки на мировой арене.
«Главная задача Кремля — расшатать ситуацию на Украине, чтобы потом сказать — уважаемые, вот вы на нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, а ведь они сами в своей стране не могут разобраться. Так, может, это не мы, а они плохие?», — приводит слова Кривоноса «ИноСМИ».
Замсекретаря СНБО заявил, что украинцев «сталкивают лбами по поводу той же формулы Штайнмайера». По его словам, Россия даже может реализовать на Украине сценарий гражданской войны.
По словам Кривоноса, политический сценарий российской агрессии «предполагает расшатывание ситуации внутри страны и приведение к власти пророссийски настроенных людей».
Он также не исключил варианта открытого военного вторжения.
«Разрабатываются различные варианты — нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а потом ввести войска. Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени. Они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки совершить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма», — заявил замсекретаря СНБО.
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Комментарии417 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Политика , Украина , НАТО и Украина , Учения НАТО , Крым наш , Планы НАТО , Украина в НАТО , InoSMI.Ru , Москва
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