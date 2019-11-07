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Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД 

РИА Новости + ещё 30 2 часа назад
Меркель обвинила Иран в ухудшении ситуации вокруг СВПД
Фото: РИА Новости
Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном с каждым новым шагом Тегерана становится сложнее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
"Мы пока не сделали определенного заключения, но считаем, что с каждым шагом ситуация становится все сложнее", — заявила Меркель после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Она добавила, что переговорный процесс с Ираном продолжается.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе — Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Теги:
В мире , Европа , Хасан Роухани , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , НАТО , Германия , Иран , Тегеран
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