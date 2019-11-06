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Названо условие Трампа для встречи с Зеленским 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Названо условие Трампа для встречи с Зеленским
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп якобы потребовал от властей Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на возможность с ним встретиться. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил постоянный представитель Соединенных Штатов в ЕС Гордон Сондленд. Стенограмму его показаний публикует CNN.
Сондленд считает, что предполагаемое требование американского президента расследовать деятельность его политических конкурентов на Украине связано с приостановкой американской военной помощи украинскому государству.
Он рассказал, что в разговорах с представителями Украины настаивал на «антикоррупционных мерах» как условии для дальнейшего сотрудничества, не зная при этом, что речь идет о деле Байденов. По словам постпреда, он дошел до вывода об условиях для Украины не один, а в обсуждении с сенатором Рональдом Джонсоном и временным поверенным в делах США на Украине Биллом Тейлором.
В Белом доме сочли, что эти заявления ничего не доказывают, а, напротив, подтверждают невиновность главы государства.
«Сколько бы ни было недостойных заголовков в СМИ, явно пытающихся влиять на общественное мнение, не удастся изменить тот факт, что президент не сделал ничего плохого», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента Стефани Гришэм.
Сондленд — один из основных свидетелей на слушаниях по импичменту нынешнего главы США. Их инициировали представители Демократической партии США: они утверждают, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Джо Байдена, который считается его самым перспективным оппонентом на выборах в 2020 году. Президент назвал процедуру попыткой государственного переворота.
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Теги:
В мире , США , Украина , Гордон Сондленд , Стефани Гришэм , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , CNN
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