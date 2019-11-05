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Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Сирии
Фото: РИА Новости
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
В интернете опубликованы видео случившегося.
Напомним, турецкая сторона хочет создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования.
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого спопоба сохранить суверенитет Сирии нет.
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Теги:
В мире , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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