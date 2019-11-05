Российско-турецкий патруль закидали камнями в Сирии

Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
В интернете опубликованы видео случившегося.
Напомним, турецкая сторона хочет создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования.
Thus, the people of the village of #Alishar in #Kobani received Turkish patrols pic.twitter.com/6oJWOaXWB0— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) November 5, 2019
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого спопоба сохранить суверенитет Сирии нет.