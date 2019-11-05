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Сирия вернула нефтяное месторождение спустя несколько лет 

Lenta.ru + ещё 3 24 минуты назад
Сирия вернула нефтяное месторождение спустя годы
Фото: Reuters
Сирийская правительственная армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.
Отмечается, что контроль над этим местом провластные войска получили впервые за несколько лет. Речь идет о нефтяном месторождении в окрестностях города Румейлан. При этом не уточняется, кто ранее контролировал месторождение.
24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики.
В ответ на это зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил, что Сирия намерена вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под контроль правительства страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение США защитить нефтяные месторождения в Сирии от террористов — лишь предлог, чтобы оставить войска в стране. По его словам, эксплуатация нефтяных месторождений на территории другого государства без его согласия является незаконной.
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Теги:
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Политика , Сергей Лавров
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