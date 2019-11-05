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Джонсон обвиняется в сокрытии вмешательства РФ в британскую политику 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Джонсона заподозрили в связях с РФ
Фото: flickr.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не дал разрешение на публикацию отчета о вмешательстве России в парламентские выборы. Об этом сообщает издание The Guardian.
В понедельник администрация премьер-министра заявила, что не допустит публикации 50-страничного досье до парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря. Документ создан на основе анализа, проведенного комитетом по разведке и безопасности, и должен быть согласован до роспуска действующего парламента. Председатель парламентского комитета Доминик Грив утверждает, что для отказа от публикации должна быть веская причина, и Джонсон в течение 10 дней после получения отчета обязан ее предоставить, в противном случае доклад следует опубликовать.
По информации издания, в досье подробно рассматриваются попытки России вмешаться в референдум ЕС-2016. Отмечается, что данное решение заинтересовало британскую оппозицию, которая давно замечала связь Джонсона с российскими политиками, в частности, с дипломатом Сергеем Налобиным, который когда-то называл будущего премьер-министра «нашим хорошим другом». «Лейбористская партия» и «Шотландская национальная партия» обвинили премьер-министра в отказе признать масштабы российского вмешательства.
Стюарт Макдональд, официальный представитель Шотландской национальной партии, заявил:
«Парламент собирается отправиться на всеобщие выборы без полного понимания того, в какой степени Россия вмешалась в наши последние демократические избирательные события».
Комитет также заслушал утверждения о том, что российские деньги поступали в Консервативную партию через значительные «пожертвования» эмигрантов, живущих в Великобритании. Официально партия отрицает эти обвинения
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Борис Джонсон , Доминик Грив , Стюарт Макдональд , Лейбористская партия , Консервативная партия , Великобритания
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